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  3. İdlib şehidinin ailesini ziyaretten dönen AK Partili Milletvekili, trafik kazası geçirdi

İdlib şehidinin ailesini ziyaretten dönen AK Partili Milletvekili, trafik kazası geçirdi

İdlib şehidinin ailesini ziyaretten dönen AK Partili Milletvekili, trafik kazası geçirdi

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Birhan Er'in, Muratlı ilçesindeki baba evine taziye ziyareti dönüşü trafik kazası geçirdi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Birhan Er'in, Muratlı ilçesindeki baba evine taziye ziyaretinin ardından geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

AA'nın aktarmış olduğu habere göre, Şehit Er'in Muratlı'ya bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'ndeki baba evinden Tekirdağ'a dönen ve içerisinde milletvekili Koncagül'ün de bulunduğu 59 AK 100 plakalı minibüs, ilçe girişinde plakası henüz belirlenemeyen bir kurtarıcı ile çarpıştı.

Kazada milletvekili Koncagül yaralandı.

Konvoya eşlik eden başka bir araçla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılan Koncagül, buradaki müdahalenin ardından taburcu edildi.


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