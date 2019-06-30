İdlib şehidine gözyaşlarıyla veda

Şehidin anne ve babası ile kardeşleri tören boyunca güçlükle ayakta durdu. Şehidin fotoğrafını kardeşi Vefa Tunç taşıdı. Bekar olan Adem Tunç, Tutak’a 12 kilometre uzaklıktaki Aşağı Köşk Köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.