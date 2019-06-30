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İdlib şehidine gözyaşlarıyla veda

İdlib şehidine gözyaşlarıyla veda

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin, Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç (28), Ağrı’nın Tutak İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin anne ve babası ile kardeşleri tören boyunca güçlükle ayakta durdu. Şehidin fotoğrafını kardeşi Vefa Tunç taşıdı. Bekar olan Adem Tunç, Tutak’a 12 kilometre uzaklıktaki Aşağı Köşk Köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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