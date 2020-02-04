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  3. İdlib saldırısı sonrası ilk temas... Başkan Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

İdlib saldırısı sonrası ilk temas... Başkan Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

İdlib saldırısı sonrası ilk temas... Başkan Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan görüşmede, İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye’de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade etmiş, Türkiye’nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Görüşmede, Suriye ve Libya’daki diğer gelişmeler ile ikili ilişkiler de ele alınmıştır.


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