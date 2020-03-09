İdlib gazisi Ertemiz: Oradaki çocukları görünce 'Tabii ki burada olmalıyız' diyorsun

Kırklareli Lüleburgaz ilçesindeki 65'inci Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli olan ve 7 aydır Suriye'de bulunan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında sağ bacağından yaralandı.

İHA'nın haberine göre, ilk tedavisinin ardından baba evi olan Bilecik'in Bozüyük ilçesine gelen Ertemiz, İdlib'de o hain saldırıda şehit düşen Afyonkarahisarlı Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in kendisini arayarak görev yerinin İdlib'e çıktığını söyledi.

İdlib'e gitmesinin, oradaki mücadeleye katılmasının ve oradaki silah arkadaşlarıyla omuz omuza olmanın kendisini sevindirdiğini anlatan Ertemiz, şunları kaydetti:

"Ayın 27'sine kadar son derece başarılı bir şekilde ilerledik, bu hain saldırı olana kadar hiçbir personelimize, üst düzey komutanlarımıza zarar gelmeden şehit ve yaralı vermeden çok titizlikle ve güvenlikle yürütülen bir operasyondu. Her şeye dikkat ediliyordu."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her operasyonu hiçbir sivile zarar gelmeyecek şekilde, hiçbir çocuğun burnu bile kanamayacak şekilde yürüttüğünün altını çizen Ertemiz, "Titizlikle operasyon yapan bir ülkeyiz. Amaç da Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını korumak, orada zulüm gören halka, bunların yaşanmamasını sağlamak. Bunu tüm dünyaya, TSK'nın orada bir işgalci olarak değil, bir işgali bitirmek için orada olduğunu bizim kanıtladığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"KEŞKE ŞU AN GİDEBİLSEM"

İdlib gazisi Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, tekrar o bölgeye gitme imkânı olmasını isteyerek, "Şehitlerimiz oldu, yaralılarımız oldu yani tabii ki çok acı verici, can yakıcı bir durum, ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tarihinin ilk günüden beri zaten şehitler vererek savaşlarla kazanılan bir ülke." ifadelerini kullandı.

Gururlu olduğunu ve tekrar İdlib'e gitmek istediğini söyleyen Ertemiz, sözlerine şöyle devam etti:

"Gel deseler, gitsek. Tekrar orada omuz omuza savaşsak, silah arkadaşlarımın yanında olabilsem ama bu tabii belli bir süre sonra olabilecek bir şeydir."

"GÜVENLİ BÖLGEYE GİDERKEN İKİ YÖNLÜ SALDIRI OLDU"

İdlib gazisi Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, 33 askerin şehit olduğu o hain saldırıyı şu sözlerle anlattı:

"Şubat ayının 26'sında, yani bu olay gerçekleşmeden bir gün önce zaten bize bir hain saldırı daha olmuştu. Orada iki şehit vermiştik. Soner Enes Baykuş ve Enes Elibol arkadaşlarım şehit olmuştu. 27'sinde sabah başka bir mevziye, yani daha güvenli bir koridora gitmemiz gerekiyordu. Ama düşman her zamanki gibi alçaklığıyla bu sefer uçaklarla saldırdı. Bir mahalleden geçerken hepimizin orada olmasını bekleyerek hem topçu atışlarıyla hem de hava taarruzuyla hain bir saldırı gerçekleştirdi."

"ORADAKİ ÇOCUKLARI GÖRÜNCE 'TABİİ Kİ BURADA OLMALIYIZ' DİYORSUN"

Uçak ve topçu atışlarının bir anda başladığını anlatan Ertemiz, "Yaralıları bile dinlemeden ambulansları vurmaları hiçbir savaşta görülmemiştir. Gelen bütün ambulansları vurdular. Bizi vurmaları, haince saldırmaları, desteğe gelen ambulansları vurmaları... bu hainlikten başka bir şey değildir." dedi.

İdlib gazisi Ertemiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O çocukların bombalar düştükten sonraki kaçışları, ailelerinin ansızın üzerlerine düşen bombalarla yaşadığı şoklar, ölümler... Hiç kimsenin bir şey demesine gerek yok, zaten ben burada olmam gerek diyorsun. O mavi gözlü, sarı saçlı küçücük, masum çocukları gördükten sonra, 'Asker abi' deyip bize gelip çikolata verenleri, 'Sen bizi kurtarmaya geldin buraya' diyen çocukları gördükten sonra tabii ki de TSK'nın orada olması lazım."