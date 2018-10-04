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İdil Kültür Merkezi’ne DHKP-C operasyonu: 8 kişi gözaltında

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İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) ile İstihbarat Şube müdürlüklerince bu sabah saat 10:00 sıralarında Şişli Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ndeki İdil Kültür Merkezi adlı yapıya operasyon düzenlendi. Örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda faaliyet gösterdiği ileri sürülen söz konusu merkeze yapılan baskında, H.F., T.G., Ö.Z.G., D.P., G.B., Ş.A., H.Ö. ve K.F.C. adlı 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

 Baskın yapılan merkezde çok sayıda örgütsel doküman ile iletişim ve bilişim malzemesine incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

 Zanlıların polisteki sorguları sürüyor.

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