Terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'daki saldırı planının detayları ortaya çıktı

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesinden iki gün sonra İstanbul'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını kana bulamak isteyen terör örgütü şüphelisi 12 kişi hakkında dava açıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, şüphelilerin, kiralık bir araç alıp GPS bağlantısını kestikleri belirlendi. DEAŞ'lı teröristler, saldırıyı gerçekleştiremeden yakalandı.

1,2 MİLYON LİRADAN İZ YOK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar Bayram Ç., Fatih G., Gökhan B., Harun U., Hasan K., İrfan G., Raşit K., Tunahan G., tutuksuz sanıklar Halit A., Erdal P., Yusuf Z. ve Filiz U. hakkında "DEAŞ silahlı terör örgütü üyeliği", "açıkta bırakılmış eşya hakkında gece vakti hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 11,5 yıldan 25,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hasan K. ve Bayram Ç.'nin ayrıca "ruhsatsız silah ve mermi satma, satışına aracılık etme veya bu amaçla bulundurma" suçlarından 8 ile 15 yıl arasında hapis ve adli para cezasına çarptırılmaları istendi.

İddianamede, örgütün para kasalarından olduğu aktarılan Raşit K. üzerinden dönen 1,2 milyon liranın akıbetinin de bilinmediği, bu paranın DEAŞ'lı teröristlere gönderilmiş olabileceği veya saldırılarda kullanılmış olabileceğine dikkat çekildi.