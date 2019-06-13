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13 Haziran 2019 Perşembe 16:52 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:07

Son dakika... Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalına gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Çaldıran ilçesi kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.

AA

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