İçişleri'nden çarpıcı rapor: Terörden temizlenen Doğu atağa geçti

YELDA GÖKDAĞ

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeler, terörden temizlendi, huzur ve güven ortamıyla nefes aldı. Bölge şehirlerine yönelik yatırımlar artarken, turist sayıları bazı illerde 3’e katlandı. Terör olayları nedeniyle pek çok üniversite öğrencisinin seçmekten korktuğu Doğu ve Güneydoğu üniversitelerine öğrenci kayıtları tarihin en yüksek yüzdesine ulaştı. İşte o rapor:

4.5 MİLYAR TL ÖDENDİ

Terörden doğan zararlarının karşılanması isteyen bölge vatandaşına 4 milyar 630 milyon ödeme yapıldı.

ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI

Bölge üniversitelerinde öğrenim gören öğrenci sayısı 2015-2016’da 584 bin 177 iken 2019-2020’de yüzde 52’lik artışla 887 bin 308’e çıktı. Mardin son 3 yılda öğrenci sayısında yüzde 60’lık artışla birinci il oldu. Bunu Siirt ve Ağrı izledi.

TURİSTTE REKOR

Bölgede konaklamalı turist sayısı 2016’da 2 milyon 633 bin 485 iken yüzde 45’lik artışla 2018’de 3 milyon 810 bin 774’e ulaştı. 2016-2018 arasında yüzde 365 artışla birinci sırada yer alan Tunceli’nin 2019 sonunda bir önceki yıla göre yüzde 95 daha artarak 350 bine ulaşacağının öngörüldüğü kaydedildi. Tunceli’yi Diyarbakır ve Mardin izledi.

İSTİHDAM VE YATIRIM

2017’den itibaren yürütülen çalışmalar sayesinde Ağrı’da kurulan Tekstilkent bünyesinde 7 fabrika açıldı. Son 2 yılda Tunceli OSB’de açılan tekstil fabrikalarından Almanya, Polonya, İngiltere, Ukrayna, Romanya’ya ihracat yapılıyor.