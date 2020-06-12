İçişleri'nden asılsız iddialara net cevap! 'Asla izin verilmeyecek'

Son günlerde, bölücü ve sol terör örgütü mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği yönünde birtakım asılsız ve provakatif açıklamaların yeniden ortaya atılması sonrası İçişleri'nden net bir açıklama geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı bu tür propaganda çabalarına ve provakatif girişimlerine asla izin verilmeyeceğini dile getirdi.

İsmail Çataklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde;