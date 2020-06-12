12 Haziran 2020 Cuma 11:24 | Son Güncelleme:
İçişleri'nden asılsız iddialara net cevap! 'Asla izin verilmeyecek'
Son dakika haberler...Toplumda etnik-mezhep temelli ayrımcılığı körükleme amacıyla ortaya atılan asılsız iddialar sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'dan açıklama geldi.
Son günlerde, bölücü ve sol terör örgütü mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği yönünde birtakım asılsız ve provakatif açıklamaların yeniden ortaya atılması sonrası İçişleri'nden net bir açıklama geldi.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı bu tür propaganda çabalarına ve provakatif girişimlerine asla izin verilmeyeceğini dile getirdi.
İsmail Çataklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde;