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  3. Sokağa çıkma yasağı öncesi 31 ilde denetim

Sokağa çıkma yasağı öncesi 31 ilde denetim

Sokağa çıkma yasağı öncesi 31 ilde denetim

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İlde bugün saat 15.00-24.00 saatleri (9 saat boyunca) arasında polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 arasında polis ve jandarma uygulama yapacak." denildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Yoğun alışveriş yapılan yerler, akaryakıt istasyonları ve duraklarda sosyal mesafe kuralı, maske zorunluluğu denetlenecek." ifadeleri kullanıldı.


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