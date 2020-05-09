İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Taksiler çalışıyor mu? Taksiler ne zaman çalışacak?

Taksiler hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor. Detaylı bilgi almak isteyen kişiler konuyu yakından takip ediyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası ülkemizde birçok faaliyet durdurulmuştu. Normalleşmeye dönülmeye çalışılan bu süreçte İçişleri Bakanlığı taksilerin çalışma ve yolcu alma gibi durumları hakkında genelge yayımladı. Peki, Taksiler çalışıyor mu? Taksiler ne zaman çalışacak? Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

TAKSİLER ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ticari taksilere ilişkin kısıtlama Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş ve ticari taksilerin plakalarının son hanelerine göre gün aşırı olarak trafiğe çıkmalarına ilişkin kısıtlamanın 4 Mayıs 2020 saat 24.00 itibariyle sona ermesine karar verilmiştir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla daha önce Bakanlığımızca Ticari Taksilerle ilgili bir genelge gönderilmişti. Söz konusu genelge ile 30 Mart 2020 tarihinden itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre kısıtlamaya gidilmişti.

HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen genelge ile ticari taksilere yönelik hijyen tedbirleri belirlendi. Genelgede, ticari taksilerin faaliyetleri sırasında, gerek araç içi alanın darlığı gerekse bu alanların gün içinde birçok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri açısından bazı risklerin ortaya çıktığına dikkat çekildi. Bu risklerin giderilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklarla değerlendirmeler yapıldığı belirtilerek, pandemi sürecinde uygulanması gereken bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

TAKSİLERDE DEZENFEKTE BELGESİ BULUNDURULACAK

Buna göre; taksi durakları ve taksi olarak kullanılan araçlar, en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Gerektiğinde ibraz edilmek üzere aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren yetkili merci tarafından düzenlenmiş belge araçta bulundurulacak. Bu amaçla araç dezenfeksiyonunu gerçekleştirilen kurum, kuruluş veya odalar tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından yapıldığı gösteren belge olacak.

HER MÜŞTERİ İÇİN DEZENFEKTAN, KOLONYA BULUNDURULACAK

Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka maske kullanacak. Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme, ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak. Ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecek.

3 KİŞİDEN FAZLA MÜŞTERİ AYNI ANDA TAKSİDE OLMAYACAK

Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek. Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyecek. Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda müşterilerin fiziksel temas edebileceği kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuk gibi yerlerin silinmesi, dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılması sağlanacak. Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen kredi kartı, mobil uygulamalar gibi temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacak.

Genelgede, söz konusu tedbirlere ilişkin valiler ve kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi. Tedbirlere ilişkin kolluk birimleri, yerel yönetimler, meslek odaları ve ilgili birim ve kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyon yapılarak alınan tedbirlerin trafik zabıtası tarafından etkin şekilde denetleneceği de genelgede aktarıldı.