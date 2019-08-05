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  3. İçişleri Bakanlığı: Kurban Bayramı tatili süresince 116 bin 236 trafik personeli görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı: Kurban Bayramı tatili süresince 116 bin 236 trafik personeli görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı: Kurban Bayramı tatili süresince 116 bin 236 trafik personeli görevlendirildi

İçişleri Bakanlığınca, 9 Ağustos’ta başlayacak Kurban Bayramı tatili süresince 116 bin 236 trafik personelinin görevlendirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, 9 Ağustos’ta başlayacak Kurban Bayramı tatili süresince 116 bin 236 trafik personelinin görevlendirildiği bildirildi. 

Kurban Bayramı tatili süresince 18 ildeki 20 güzergahta her 10 km'de bir trafik ekibi görevlendirilecek, 1120 yolcu otobüsü sivil ekiplerce denetlenecek. 19 ilde 88 saat helikopterle, 78 ilde ise 1377 saat drone ile havadan denetim yapılacak.

AA

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