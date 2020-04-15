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  3. İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs karantinası açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs karantinası açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs karantinası açıklaması

İçişleri Bakanlığı, "15.04.2020 günü saat 15.00 itibarı ile 58 ilimizdeki, 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 251.726' dır" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Küresel koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkemizde topyekün bir mücadele yürütülmektedir. Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarından yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır.

15.04.2020 günü saat 15.00 itibarı ile 58 ilimizdeki, 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 251.726’ dır.

Öte yandan 14 ilde, *41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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