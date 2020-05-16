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  3. İçişleri Bakanlığı'ndan eş zamanlı uygulama! 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'

İçişleri Bakanlığı'ndan eş zamanlı uygulama! 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'

İçişleri Bakanlığı'ndan eş zamanlı uygulama! 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığınca dün ülke genelindeki denetimlerde sosyal mesafe ve kısıtlama kurallarını ihlalden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı ülke genelinde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi. Denetimlerde; sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 701, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı bin 479 ve 65 yaş ve üzeri 188 olmak üzere toplam 4 bin 368 kişiye idari ya da adli işlem uygulandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararları ihlal eden, bin 42 toplu taşımaya, 151 ticari taksiye ve 4 bin 638 diğer araçlar olmak üzere toplam 5 bin 831 araç sürücüsüne/ sahibine para cezası verildi. Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 68, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 25 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 98 olmak üzere toplam 191 iş yeri sahibine/ işletmecisine idari ve adli işlem gerçekleştirildi.

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