İçişleri Bakanlığı'ndan eş zamanlı uygulama! 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'

İçişleri Bakanlığı ülke genelinde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi. Denetimlerde; sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 701, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı bin 479 ve 65 yaş ve üzeri 188 olmak üzere toplam 4 bin 368 kişiye idari ya da adli işlem uygulandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararları ihlal eden, bin 42 toplu taşımaya, 151 ticari taksiye ve 4 bin 638 diğer araçlar olmak üzere toplam 5 bin 831 araç sürücüsüne/ sahibine para cezası verildi. Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 68, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 25 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 98 olmak üzere toplam 191 iş yeri sahibine/ işletmecisine idari ve adli işlem gerçekleştirildi.