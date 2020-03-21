Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5935
  • 7,0552
  • 318.579
  • 83445.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlama uyarısı: Sosyal mesafe kuralına dikkat

İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlama uyarısı: Sosyal mesafe kuralına dikkat

İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlama uyarısı: Sosyal mesafe kuralına dikkat

İçişleri Bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralına bir kez daha dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yer alan asker uğurlama görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" denildi.

Bakanlıktan 'asker uğurlama töreni' kararı

HALAY VE HAVAYA FIRLATMA GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Ankara Şehirlerarası Otobüs Teminal İşletesi (AŞTİ), İstanbul Esenler Otogarı ve diğer illerdeki pek çok otogarda asker uğurlayanların halay çekerken veya askere giden kişiyi havaya fırlatırken kaydedilen görüntüleri, sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden oldu.


Murat Ongun skandal iftira sonrası özür diledi

Murat Ongun skandal iftira sonrası özür diledi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Rusya'dan İtalya'ya 9 askeri nakliye uçağıyla yardım

Kapan-9 Karer Operasyonu başladı