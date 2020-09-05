Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İçişleri Bakanlığı: Yıldırım Operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirildi
05 Eylül 2020 Cumartesi 10:51 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı: Yıldırım Operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Yıldırım Operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir."

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, yıl başından bu yana 146 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Çataklı: "Ağustosta terörle arananlar listesinde turuncu kategoride 1, gride 5 teröristin aralarında bulunduğu 81 terörist etkisiz hale getirildi. Yılbaşından bugüne kadar kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın sayısı 169'dur"

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarında kesinti yapılmayacak
THY'den yeni hamle... Yüzde 100 iştiraki olacak teknoloji şirketi kuruyor
Meclis Başkanı Şentop'tan esprili paylaşım: Adi ayırlı olsun
Beşiktaş golcüsüyle söz kesti
Her gün sabah akşam koyun sağan çiftin aylık kazancı 15 bin tl
Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolunda direksiyona geçti

Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolunda direksiyona geçti

Bayrampaşa'da kaza yapan araç alev alev yandı

Bayrampaşa'da kaza yapan araç alev alev yandı

Uzun boylu insanların günlük hayatta yaşadıkları zorluklar

Uzun boylu insanların günlük hayatta yaşadıkları zorluklar

Ceviz yemenin insanlara yararı nedir?

Ceviz yemenin insanlara yararı nedir?