05 Eylül 2020 Cumartesi 10:51 | Son Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı: Yıldırım Operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir."
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, yıl başından bu yana 146 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
Çataklı: "Ağustosta terörle arananlar listesinde turuncu kategoride 1, gride 5 teröristin aralarında bulunduğu 81 terörist etkisiz hale getirildi. Yılbaşından bugüne kadar kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın sayısı 169'dur">>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız