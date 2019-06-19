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  3. Son Dakika... İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika... İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika... İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin merkez kırsalında gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı. 

AA

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