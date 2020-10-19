  • $7,9023
  • 9,3158
  • 485.77
  • 1204.67
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • İçişleri Bakanlığı: Toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır
19 Ekim 2020 Pazartesi 12:42 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı: Toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır

İçişleri Bakanlığı: Toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs karantina tedbirlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla 19 ilimizdeki, 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugün itibarıyla 19 ildeki 34 yerleşim yerinde karantina tedbirinin uygulandığını, buralarda toplam 20 bin 232 kişinin yaşadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle, il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda yerleşim yerlerine ilişkin karantina uygulamasının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda bugün itibarıyla 19 ilimizdeki 1 belde, 21 köy ve 12 mahalle olmak üzere toplam 34 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmaktadır. Karantina uygulaması devam eden yerleşim yerinde yaşayan kişi sayısı 20 bin 232'dir. Toplam 70 ilimizdeki 1064 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

<p>Gaziantep'te seyir halindeyken eline aldığı telefonla video çeken otobüs şoförü görenleri hayret

Otobüs şoföründen pes dedirten hareket: Direksiyon başında video çekti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Kanuni sondaj gemisi İstanbul açıklarında

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.