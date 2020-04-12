İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının, bu gece saat 24.00 itibarıyla sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokağa çıkma yasağı başladığından itibaren bu kuralı ihlal eden 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı evlerinde kalarak yüksek oranda uyum göstermiştir. Yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken iş yerlerine ve buralardan alışveriş yapanlara adli-idari işlem uygulanacaktır."