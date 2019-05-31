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  • İçişleri Bakanlığı: Silivri Cezaevi'nin adının değiştirileceği haberleri gerçeği yansıtmıyor
31 Mayıs 2019 Cuma 23:24 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 23:51

İçişleri Bakanlığı: Silivri Cezaevi'nin adının değiştirileceği haberleri gerçeği yansıtmıyor

İçişleri Bakanlığı: Silivri Cezaevi'nin adının değiştirileceği haberleri gerçeği yansıtmıyor

İçişleri Bakanlığından, bazı internet sitelerinde, Silivri Cezaevi'nin adının "Kınalı Cezaevi" olarak değiştirileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bazı internet sitelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Silivri Cezaevi'nin adının "Kınalı Cezaevi" olarak değiştirileceğini söylediği yönündeki haberlerin, gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Açıklamada, Bakan Soylu'un Silivri'de muhtarlarla yaptığı bir toplantıda, muhtarlarca cezaevinin isminin değiştirilmesi yönünde bir talepte bulunulduğu aktarıldı.

Soylu'nun muhtarlardan gelen isim değişikliği talebini, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e ilettiği, mahalle muhtarlarından gelen talebin iletilmesinin dışında, Silivri Cezaevi'nin isminin değiştirileceği ile ilgili bir ifadesinin olmadığı kaydedildi.

(AA)

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