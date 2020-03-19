Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5453
  • 6,992
  • 311.744
  • 85195.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İçişleri Bakanlığı paylaştı... Evde hayat var

İçişleri Bakanlığı paylaştı... Evde hayat var

İçişleri Bakanlığı paylaştı... Evde hayat var

İçişleri Bakanlığınca "EvdeHayatVar" etiketiyle paylaşılan videoda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı evde kalmanın önemine değinildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, zorunlu olmadıkça evin tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Grafiklerle ailenin önemine değinilen videoda, "Evde aile, sevgi, huzur, güven ve sağlık var" ifadeleri kullanıldı.

Siyaset, sanat ve spor camiasından birçok isim de kısa sürede destek verdikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.


EBA'ya giriş nasıl yapılır? Şifre nasıl alınır?

EBA'ya giriş nasıl yapılır? Şifre nasıl alınır?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İşte tüm merak edilenler... Şimdi ne olacak?

CIA'in korkunç casusluk planı