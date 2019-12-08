İçişleri Bakanlığı: Okulların çevresindeki olaylar yüzde 25 azaldı

İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı arasında geçen yıl imzalanan 'Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü' kapsamında, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde polis-jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullar öncelik derecelerine göre tasnif edildi. Bu tasnifin ardından okullarda okul kolluk görevlisi, güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, polis ve jandarma devriye personeli ile özel güvenlik görevlileri görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan tedbirler sayesinde 2018-2019 eğitim öğretim döneminde okul çevrelerinde meydana gelen olaylarda, bir önceki döneme göre yüzde 11,3 azalma sağlandı.



2019-2020 DÖNEMİNDE YÜZDE 25 AZALDI



Güvenlik tedbirleri 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde de devam etti. Bu dönem polis-jandarma sorumluluk bölgesindeki okullarda 1413 okul kolluk görevlisi, 22 bin 799 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenliği sağlamak üzere 5 bin 404 polis ekibi ile 3 bin 624 jandarma devriye personeli ve 20 bin özel güvenlik görevlisi görevlendirildi.



Yaya devriyeler ve motorize ekiplerle yapılan denetimler ve alınan tedbirler sayesinde 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin ekim ve kasım aylarında bir önceki dönemin aynı aylarına göre okullar çevresinde meydana gelen yaralama, tehdit, hakaret, hırsızlık gibi olaylarda yüzde 25,1 azalma kaydedildi.