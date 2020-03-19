İçişleri Bakanlığı duyurdu: Norveç uyruklu yabancı terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Norveç uyruklu yabancı bir terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Norveç uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
AA'nın aktardığı haberde, bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemleri devam ediyor.
Bu kapsamda Norveç uyruklu bir yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi.