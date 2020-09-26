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26 Eylül 2020 Cumartesi 19:04 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu... 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu... 6 terörist etkisiz hale getirildi
AA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün 6 terörist etkisiz hale getirildi. Yıldırım operasyonları kapsamında etkisiz hele getirilen terörist sayısı ise 8'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ölü ele geçirilen terörist sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli devam eden Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 olurken, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi."
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