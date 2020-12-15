İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Böylelikle bu yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK'dan kaçarak Türkiye'ye teslim olanların sayısı 231'e yükseldi.