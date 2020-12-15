15 Aralık 2020 Salı 09:04 | Son Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 1 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Böylelikle bu yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK'dan kaçarak Türkiye'ye teslim olanların sayısı 231'e yükseldi.