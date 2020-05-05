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  3. İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA'nın aktardığı haberde, bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince operasyon düzenlendi.

2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, atışa hazırlanmış 2 roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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