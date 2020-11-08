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08 Kasım 2020 Pazar 10:24 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Koronavirüs denetimlerinde 105 toplu ulaşım aracı seferden men edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Koronavirüs denetimlerinde 105 toplu ulaşım aracı seferden men edildi

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 denetimlerinde 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi.

 İçişleri Bakanlığının Kovid-19 denetimlerinde 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi.

Türkiye genelindeki denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu 

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