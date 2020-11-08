08 Kasım 2020 Pazar 10:24 | Son Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Koronavirüs denetimlerinde 105 toplu ulaşım aracı seferden men edildi
İçişleri Bakanlığının Kovid-19 denetimlerinde 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi.
İçişleri Bakanlığının Kovid-19 denetimlerinde 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi.
Türkiye genelindeki denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu