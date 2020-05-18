İçişleri Bakanlığı açıkladı! Çemçe grubu tamamen yok edildi
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı: Kars-Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde 29-30 Nisan 2020 tarihlerinde Jandarma Komandolar tarafından hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte Çemçe grubu tamamen yok edilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: Kars-Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde 29-30 Nisan 2020 tarihlerinde Jandarma Komandolar tarafından hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte Çemçe grubu tamamen yok edilmiştir.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız