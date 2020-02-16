Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0553
  • 6,5624
  • 307.841
  • 120151
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İçişleri Bakanlığı: 37 ilde yapılan PKK operasyonlarında 450 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı: 37 ilde yapılan PKK operasyonlarında 450 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı: 37 ilde yapılan PKK operasyonlarında 450 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat'ta 37 ilde yapılan operasyonlarda 450 kişi gözaltına alındı" denildi.

İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'ya yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahıs gözaltına alındı 

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 450 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda çok sayıda Kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir." denildi.

İHA


Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'dan kötü haber
Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar ayrıldı mı?
Uraz, Engin'den başrolü kaptı
Şahan Gökbakar'dan eşine 800 bin TL'lik hediye
Can Yaman'a bir şok daha!
<p>Alınan bilgiye göre, Ezgi A´nın kullandığı 09 ADB 30 plakalı otomobil, Aydın-Söke kara yolu Argav

Otomobilin Akaryakıt İstasyonundaki Cipe Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Türk askerini Türk bayraklarıyla karşıladı! AP fotoğrafı dünyaya böyle geçti

Kapalı Maraş açılıyor mu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar