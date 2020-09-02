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  3. İçişleri Bakanlığı: 2 terör örgütü mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu
02 Eylül 2020 Çarşamba 17:59 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı: 2 terör örgütü mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 2 terör örgütü mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu
AA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde 2 terör örgütü mensubunun, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde 2 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütüne 2014 ve 2016'da katıldıkları belirlenen teröristlerin, son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 146'ya yükseldiği kaydedildi.

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