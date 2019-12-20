Süleyman Soylu: Terör örgütüne bu yıl katılan kişi sayısı 117'dir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kıran-9 ve 10 operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu:

"Kıran-11'i de başlatacağız inşallah. Öyle '4-5 metre kar var, kış var, çıkamayız, giremeyiz, yapamayız, edemeyiz, kışın kendi karargahlarımıza çekilelim' yok. Bunu burada net söylüyorum. Kış da olsa yağmur da olsa kar da olsa boran da olsa bu milleti bu musibetten kurtarmaya azmettik, kurtarmaya yemin ettik. Teröre karşı kesintisiz bir operasyon içerisindeyiz."

Ayrıntılar geliyor...