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  3. Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam

Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam

Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam

Dün akşam saatlerinde görevinden istifa eden ve istifası Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması geldi. Soylu yaptığı açıklamada, "Milletimizin hizmetinde yola devam İnşallah" dedi.

Başkan Erdoğan tarafından istifası kabul edilmeyen İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah..."

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