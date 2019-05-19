İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 19 Mayıs mesajı

Soylu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Aziz Türk milletinin tarih sahnesindeki varlığının en sıkıntılı günlerinden birinde, Samsun'da atılan ilk adımın, sadece bir milletin kurtuluş mücadelesinin değil, aynı zamanda dünyanın sömürgeci güçlerine karşı mazlumların mücadelesinin de ilham kaynağı olduğunu" belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının tam 100 yıl önce attığı o ilk adımın, bugün hem Türk milletine hem dünyaya ilham vermeye devam ettiğini vurgulayan Soylu, kurtuluş mücadelesi sonucunda göndere çekilen ay yıldızlı bayrağın, bir asırdır bu ilhamla dalgalandığına, o günün sömürge milletlerinden pek çoğunun da Samsun'daki o ilk adım ve sonrasında verilen mücadele örnek alınarak bağımsızlıklarına kavuştuğuna işaret etti.

Soylu, mesajında şunları kaydetti:

"19 Mayıs ve devamındaki Kurtuluş Savaşı bir gençlik hareketidir, gençler için, gençlerden kuvvet almıştır. Bugün de ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve dünya mazlumlarının umudu olması için attığımız her adımda, gençlerimizin kabiliyeti, bilgisi, alın teri ve inancı yatmaktadır. Bugün gençlerimizi hedef alan terör ve uyuşturucuyla mücadelemizde kullandığımız yerli üretim insansız hava araçlarımız, helikopterlerimiz, silahlarımız, gerek kullandığımız gerekse dünya piyasasına ihraç ettiğimiz yerli yazılımlarımız, yine gençlerimizin elinden ve zihninden çıkmaktadır. Ve biz biliyoruz ki köklü medeniyetinden güç alan gençliğimiz, ay yıldızlı bayrağımızı daha nice yüzyıllar boyunca dalgalandırmaya muvaffak olacaktır.

Dağlarında hiçbir terör unsurunun kalmadığı bir Türkiye'ye Samsun'daki ilk adım kadar yakınız. Dünyayı saran uyuşturucu belasıyla da tartışmasız şekilde dünyada en yoğun ve en başarılı mücadeleyi veren ülkeyiz. Ezcümle, gençlerinin alın teri ve şehit kanıyla kurulmuş bu ülkede gençlerimiz için çalışmaya ve kuruluş hedeflerimizle, mazimizden güç alarak varlığımızı yarınlara taşımaya devam ediyoruz."

Türk milletinin ve bütün gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik eden Soylu, başta ilk adımı atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda mücadele eden bütün geçmiş büyükleri, gazileri, bu ülkeyi savunurken şehadet şerbetini içmiş tüm gençleri, rahmet ve şükranla andı.

(AA)