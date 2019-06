İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da trafik tedbirlerini denetledi

Soylu, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında havadan trafik denetimi yaptı. Helikopterle Bolu'nun Gerede ilçesine gelen Bakan Soylu, Esentepe bölgesinde trafik ekipleriyle birlikte basına kapalı sahur yemeği yedi.

Daha sonra Bakan Soylu, D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz bağlantı kesimi Avşartarakçı köyü yakınlarında trafik denetimi yapan polis ve jandarma trafik ekiplerini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Adın Aksoy'dan bilgi aldı.

Uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Bakan Soylu, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı, araçta bulunan çocuklara kırmızı düdük, trafik karnesi ve oyuncak hediye etti. Durdurulan bir otobüsün içerisine giren Bakan Soylu, otobüste bulunanlarla bayramlaşarak yolculardan emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, bayram tatilinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da trafik tedbirlerini ülke genelinde aldıklarını ifade ederek, "Gerek emniyet, gerekse jandarma trafik ekiplerimiz hakikaten Türkiye'nin her noktasında ciddi tedbirler alarak ciddi uygulamalar yaparak, vatandaşımızın sağ salim bir şekilde ulaşacağı yere ulaşması hususunda gerekli bütün çalışmaları bugüne kadar ortaya koydular. Bugün itibarıyla da bu tedbirlere başladık." diye konuştu.

Hem jandarma hem de polisten oluşan 185 bin trafik ekibinin bayram sonuna kadar yolda olacağına vurgu yapan Soylu, "Bir özet vermem gerekirse her gün 9 bin trafik ekibi çalışacak. Ve yaklaşık 100’e yakın müfettişimiz de 66’sı emniyet olmak üzere jandarma da dahil müfettişimiz de Türkiye’nin özelikle trafik kazaları açısında en riskli alanlarında onlar da saha kontrolleri ve denetimlerini yapacaklar." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, Bolu’da D-100 kara yolunun Gerede Karadeniz bağlı güzergahında olduklarını belirterek, "Özellikle perşembe gününden başlayan bayram seyahatleri bugün biraz daha kendisini yoğunlaştırdı. Bugün itibarıyla İstanbul-Bolu arasında dönem dönem sıkışıklıklar oldu bazen trafik kazalarından oldu. Bazen de yolların 3 şeritten iki şeride düşmesi sebebiyle oldu ama şu ana kadar çok anormal bir durum söz konusu değil." dedi.

- YAKLAŞIK HER 10 KİLOMETREDE BİR TRAFİK EKİBİMİZ VAR

Bakan Süleyman Soylu, bu yıl bayram tatilinin başlangıcının LYS sınavı ile çakışması nedeniyle İstanbul ve batı illerinden çıkışların bir gün daha ertelendiğine değinerek, "Perşembe gününden başlamış olması da yaygınlaştırmayı sağladı. İnşallah bu bayramı en az kazayla ki bizim hedefimiz sıfırdır, sıfır can kaybı en az kaza ile atlatma konusunda hem ümit ediyoruz hem de bu konudaki çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz. Özellikle Balıkesir istikametinde arkadaşlarımızdan şu ana kadar aldığımız bilgi de çok büyük bir yoğunluk yok. Aynı zamanda Kırıkkale’de de beklediğimizin altında bir yoğunluk var. Ama Türkiye genelinde özellikle bu yolda normal trafiğin yani her günkü akışın iki katı kadar bir trafik söz konusu. Ve arkadaşlarımız da buna ait tedbirleri aldılar. Yaklaşık her 10 kilometrede bir bir trafik ekibimiz var." ifadesini kullandı.

Trafik ekiplerinin yola katılımlardaki riski en aza düşürebilmek için ciddi bir çaba sarf ettiğini de vurgulayan Soylu, ekiplerin özellikle emniyet kemeri, hız limitleri, şerit değiştirme, takip mesafesi ve cep telefonuyla konuşma konularının üzerinde durduğunu kaydetti.

- BAKANLIK OLARAK SAHADA OLACAĞIZ

Bakan Soylu, bakanlık olarak geniş kapsamlı tedbirler aldıklarını belirterek, "İçişleri Bakanlığı olarak tüm bakan yardımcılarımız bayram boyunca çeşitli alanlarda, daha önceden tespit ettiğimiz bölge ve alanlarda inşallah sahada olacaklar. Emniyet genel müdürümüz, jandarma genel komutanımız, emniyet genel müdür yardımcılarımız, jandarma genel komutan yardımcılarımız. Özellikle valilerimiz, il emniyet müdürlerimiz ve vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız hemen hemen bu bayramın vatandaşımızın ulaşımı açısından en az riskli yolculuğu oluşturmasını temin etmek maksadıyla bu denetimlerimizde bizatihi kendileri meselenin başında olacaklar." dedi.

Vatandaşlara ve sürücülere tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Muhakkak ki emniyet kemerlerini kullanmalarını istiyoruz. Yılbaşından itibaren son 5 ayda yüzde 39-40 bandından özelikle trafiklerdeki ölümlerde düşüş söz konusu. Burada hem aldığımız tedbirler hem de vatandaşımızın dikkatinin önemli olduğunu söylemeliyim. Cep telefonuyla konuşmak elbette ki trafikte olan araç ve sürücüsü için en tehlikeli zaman dilimlerinden bir tanesi. Takip mesafesi de çok önemli. Maalesef otobanla da kazaların büyük bir bölümü arkadan çarpmayla söz konusu oluyor. Bunun için sürücülerimizin çok dikkatli olması lazım. Yine sürücülerimizin her iki saatte bir 10'ar dakikalık dinlenmeleri büyük önem taşımakta."

- YAYA TRAFİĞİNDE CİDDİ MESAFELER ALDIK

Bakan Soylu, yaya trafiğinde Türkiye'nin 6-7 aydır çok ciddi mesafeler aldığına da değinerek, "Özellikle Bolu İl Emniyet Müdürümüzün aktardığı bilgiler çerçevesinde Bolu’da da bu konuda yüzde 90’a yakın bir iyileşme söz konusu. Kazalarda, yaralanmalı kazalarda, hem de diğer kazalarda yaklaşık yüzde 90’a yakın bir iyileşme söz konusu. Bu anlaşılıyor ki özellikle orta ölçekli Anadolu vilayetlerinde ciddi bir şekilde yaya trafiğine, bu yıl yaya yılı olması münasebetiyle de vatandaşlarımız da sürücülerimizde önem veriyorlar. Aynı şekilde devam ettirmemiz lazım. Bayram nedeniyle kendi vilayetlerine ilçelerine giden sürücülerimiz de aynı şekilde yaya trafiğine dikkat etmeleri en temel hususlardan bir tanesidir." ifadesini kullandı.

‘Hatalı sürücüye kırmızı düdük’ kampanyasının bu yıl da devam ettiğini anımsatan Soylu, "Şimdi yine kırmızı düdüğümüz var. Ama şimdi çocuklarımıza bir de karne veriyoruz. Babaları sürücü kimse amcaları, anneleri, halaları, teyzeleri her kimse o sürücünün biraz önce söylediğim bir taraftan emniyet kemeri bir taraftan takip mesafesi bir taraftan hız limitleri bir taraftan cep telefonu bütün bunları yukarıdan aşağıya işaretleyecek biz de onlara bize de gönderirlerse hediyeler göndereceğiz." dedi.

- LÜTFEN EMNİYET KEMERİNİZİ TAKIN, HIZ LİMİTLERİNE UYUN, CEP TELEFONUYLA KONUŞMAYIN

Bakan Soylu, konuşmasını söyle tamamladı:

"Çocuklarımızla beraber trafikte hakikaten iyi sonuç aldık. Onların trafik polisliği ve trafik jandarmalığı trafik ekibi olması Türkiye’de başka bir çığır açtı. Biz bu bayramda da aynı çocuklarımızın ortaya koyduğu bu dikkatin devam ederek sonuçların da güzel olacağını düşünüyoruz. Çocuklarla el ele inşallah hem trafik kazalarını azaltacağız. Hem de can kayıplarını azaltacağız, sakat kalmaları azaltacağız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Lütfen emniyet kemerinizi takın, hız limitlerine uyun, cep telefonuyla konuşmayın takip mesafesini ayarlayın ve lütfen yayalara dikkat edin. Eğer bunları yaparsak bayramdan eksiksiz çıkarız. Bayramdan eksik çıkmamız da hem hepimizi üzmektedir hem aileleri üzmektedir. Hem eşi dostu mahalleliyi komşuyu üzmektedir."

Bakan Soylu açıklamanın ardından denetimlerde görev yapan personelle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Ankara'ya gitmek üzere bölgeden ayrıldı.

(AA)