İçişleri Bakanı Soylu'dan, yakalanan DEAŞ'lılarla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan DAEŞ'lilerin durumuyla ilgili konuştu.

Soylu, ''Yakalananları kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Biz kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değiliz'' ifadesini kullandı.

''BU YIL 100 BİN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI''

Bakan Soylu, kaçak göçmenlerle ilgili ise '''Yılbaşından bugüne kadar rakam 100 bin eşiğine geldi. Her gün ortalama İstanbul'da 400-500 arasında kaçak göçmen yakalanıyor sevk ediliyor'' dedi.

AA