İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Türkiye'ye bu yıl gelen 41 bin 192 Afgan göçmenden 20 bin 558'i geri gönderildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür." ifadelerini kullandı.

(AA)