08 Kasım 2020 Pazar 17:04 | Son Güncelleme:
İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında "Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştiriliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında "Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştiriliyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında "Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Toplantısı" gerçekleştiriliyor.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlıkta yapılan toplantıya ilişkin fotoğrafa yer verildi.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu'nun başkanlığında Bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor pic.twitter.com/H0x8wSB9oN— TC İçişleri Bakanlığı Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@TC_icisleri) November 8, 2020
Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birim amirleri katılıyor.