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08 Kasım 2020 Pazar 17:04 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında "Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştiriliyor

İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında "Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştiriliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında "Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında "Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı Toplantısı" gerçekleştiriliyor.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlıkta yapılan toplantıya ilişkin fotoğrafa yer verildi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birim amirleri katılıyor.

<p>Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ile Milli Anadolu An

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