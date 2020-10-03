İçişleri Bakanı Soylu: Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranının, yılbaşından itibaren yüzde 29 oranında düştüğünü aktardı. Soylu, "Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye'de 3,8. Mücadelemiz kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek." dedi.

Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren %29 düştü.



Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken

Türkiye'de 3,8



Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek.



Aile içi şiddetle mücadeleyi hep birlikte başaracağız pic.twitter.com/RUDq21qWvs — Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) October 3, 2020