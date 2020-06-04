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  3. İçişleri Bakanı Soylu, AFAD'da brifing aldı
04 Haziran 2020 Perşembe 19:47 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu, AFAD'da brifing aldı

İçişleri Bakanı Soylu, AFAD'da brifing aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) brifing aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) brifing aldı.

AA'nın aktardığı haberde, İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, AFAD binasında gerçekleştirilen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında, Elazığ ve Malatya depremleri ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) güncellenmesi ele alındı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve AFAD yetkilileri de katıldı.

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