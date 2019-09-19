İçişleri Bakanı Soylu, ABD'nin PKK/PYD politikasını sert bir dille eleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD’ye yönelik eleştirilerde bulundu. Bakan Soylu, “40 yıldan fazla müttefikimiz olan aynı ülke, bugün PKK’ya açıkça silah hibe edebiliyor, ortak proje geliştiriyor, eğitim veriyor, Suriye meselesinde PKK/PYD ile ortak hareket ediyor ve güya onu ehlileştirmeye çalışıyor.” dedi.

Uluslararası Güvenlik Kongresi Kuram, Yöntem ve Uygulama Kongresi, Ankara Beytepe’de bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde başladı. İki gün sürecek olan kongrenin açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutanlığı personelleri ile bürokratlar katıldı.

“PKK’YA AÇIKÇA SİLAH HİBE EDİYORLAR”

İHA’da yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Soylu programda yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

“ABD, bizzat kendisi 2009-2012 yılları arasında 12 PKK sözde yöneticisini, ki bunların arasında Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan da var, özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı olarak ilan etmişti. Ama tüm bunlara rağmen 40 yıldan fazla müttefikimiz olan aynı ülke, bugün PKK’ya açıkça silah hibe edebiliyor, ortak proje geliştiriyor, eğitim veriyor, Suriye meselesinde PKK/PYD ile ortak hareket ediyor ve güya onu ehlileştirmeye çalışıyor.”

“ŞİDDET OLAYLARININ EKONOMİYE ETKİSİ ÇOK BÜYÜK”

İçişleri Bakanı Soylu, İsviçre merkezli bir kuruluş tarafından yapılan hesaplamayı anımsatarak, “2017’de Türkiye’de şiddet olaylarının ekonomik etkisi 373 milyar dolar, doğrudan ekonomik maliyeti ise 257,2 milyar dolardır. Aynı kuruluşun hesaplarına göre şiddet olaylarının Türkiye ekonomisine etkisi 2007-2017 yılları arasında iki katına çıkmış durumdadır. Yani hem güvenliğimiz hem de refahımız tehdit altındadır.” ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA BU RAKAMA ULAŞAN YOK”

Bakan Soylu, düzensiz göçmenlerle ilgili de bilgiler vererek, “Geçen yıl 268 bin düzensiz göçmen yakalamıştık, bu yılki sayımız şimdiden 237 bini aşmış durumdadır. Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısı 3,5 milyonu aşmıştır. Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3’tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir.” şeklinde konuştu.

“PKK’YA KESİNTİSİZ OPERASYON YAPIYORUZ”

İçişleri Bakanı Soylu, PKK ile mücadele hakkında, “PKK’ya karşı son dönem stratejimizi ‘kesintisiz operasyon’ ve ‘tehlikeyi kaynağında yok etme’ şeklinde tarif etmekteyiz. Sadece bu yıl, bugün itibarıyla PKK’ya dönük gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısı 90 bin 513’tür. Bir kıyaslama olması açısından söylemek isterim ki, 2017 yılının tamamında bu sayı 60 bin 733’tür.” diye konuştu.

“UYUŞTURUCU MESELESİ, ÖNEMLİ BİR GÜVENLİK TEHDİDİ”

Bakan Soylu uyuşturucu ile mücadele hakkında yapılan çalışmalara yönelik olarak ise şunları kaydetti: