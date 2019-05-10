Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1359
  • 6,8957
  • 253.442
  • 88.729
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!

İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!

İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!

İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanan eski manken Demet Şener'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Demet Şener'in 1 aydır aşk yaşadığı iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine gireceği belirtildi.

İbrahim Kutluay ile 2001 yılında başlayan birlikteliğini 2005'te evlilikle taçlandıran; ardından ihanet skandalı patlayınca mart ayında yollarını ayıran Demet Şener, iş insanı Cenk Küpeli aşk yaşıyor.

Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında yer alan habere göre; Demet Şener ile Cenk Küpeli evlilik kararı aldı.

BOŞANDILAR AMA KAVGA BİTMEDİ

Bu arada Demet Şener 2 ay önce boşandığı İbrahim Kutluay'a nafaka ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. Ayrıca evlerine yaklaşmama kararı çıkarttı.

Önceki akşam da İbrahimKutluay, Demet Şener'in evinin önünde tur attı,ortalık iyice karıştı.

DEMET ŞENER KİMDİR?

Demet Şener, 11 Nisan 1977 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Naime ve Fikret Şener çiftinin üç çocuğu arasından en küçüğü olan Demet Şener, lise eğitimini İstanbul Nişantaşı Kız Lisesi'nde tamamlamıştır.

Şener, 1995 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında 1. olmuştur. 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlenmiştir. Bu evliliğinden 12 Haziran 2006 doğumlu İrem adında bir kız çocuğu ve 27 Mart 2009 doğumlu Ömer isimli oğlu bulunmaktadır.

TELEVİZYON

1997     Bir Demet Tiyatro           

1997     Böyle mi Olacaktı            

1999     Asansör                             ,

SİNEMA FİLMİ/YARDIMCI KARAKTER

1999     Kahpe Bizans    

2000     Aşk Hırsızı          

2000     Hemşo Tatyana              

2000     Gölge   Gölge   TV Dizisi/Başrol Oyuncusu

2002     Reyting Hamdi Konuk Oyuncu TV Dizisi/Konuk Oyuncu

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Hatay´ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Muhammed Konyalı, ailesinin padişah fermanıyla başladığı Bayezid

Padişah Fermanıyla 4 Kuşaktır Türbedarlık Yapıyorlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD uçak gemisi Suveyş Kanalı'ndan geçti

Bankalar emekliler için yarışa girdi