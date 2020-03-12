İbrahim Kalın'dan son dakika tatil açıklaması! Okullar tatil edildi mi? Okullar ve Üniversiteler kaç gün tatil edildi?

Binlerce öğrencinin ve velinin merak ettiği "Okullar tatil mi oldu?" sorusu yanıt buldu. Virüs nedeniyle okullar tatil edildi! Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edileceğini açıkladı. Üniversiteler ise 16 Mart'tan itibaren tatil edilecek. Peki, Okullar kaç gün tatil edildi? Üniversiteler kaç gün tatil edildi? İşte detaylar..

İBRAHİM KALIN'DAN TATİL AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart itibarıyla ilk, orta ve liselerin bir hafta tatil edileceğini, üniversitelerin de 3 hafta süreyle tatil edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantının ardından yaptığı açıklamada, ilk, orta ve liselerin 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edileceğini söyledi.

Sözcü Kalın, "Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler." dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kalın, "Vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Üniversiteler 3 hafta süreyle tatil edilecek

Sözcü Kalın, açıklamasında, üniversitelerin de 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini kaydetti.

Spor müsabakaları seyircisiz oynanacak

Kalın, spor müsabakalarının da nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışının da izne tabi olacağını belirtti.

"Türkiye'de alınan tedbirlerin etkili olduğunu görüyoruz"

"Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz." diyen Kalın, "Dünyadaki tabloya baktığınızda Türkiye'de alınan tedbirlerin etkili olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tespit edilen hastanın durumu

Sözcü Kalın, koronavirüs tespit edilen hasta ile ilgili, "Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

"Cumhurbaşkanımızın yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz." dedi.