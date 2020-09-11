İbrahim Kalın'dan Macron'a net mesaj: Sözü uzatıp kendimizi yormayalım
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İngiltere'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un omzuna elini attığı fotoğrafı paylaşarak "Sözü uzatıp kendimizi yormayalım." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Twitter hesabından yaptığı paylaşımla göndermede bulundu.
Sözcü Kalın, İngiltere'de düzenlenen NATO zirvesinde Başkan Erdoğan'ın Macron'un omzuna elini attığı fotoğrafı paylaşarak "Sözü uzatıp kendimizi yormayalım." ifadesini kullandı.
Sözü uzatıp kendimizi yormayalım. pic.twitter.com/8u64UKUJfT— Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 11, 2020
NE OLMUŞTU?
İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 Aralık 2019'da gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderlerin birebir görüşmeler esnasındaki tavırları gazetecilerin gözünden kaçmadı. Dünya basınının yakından takip ettiği zirveye Başkan Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un omzuna elini atması damga vurmuştu.
Sosyal medyada Macron'un, Trump ve Başkan Erdoğan'la fotoğrafını paylaşan kullanıcılar aradaki farkı "Erdoğan odada değilken Macron, Erdoğan odadayken Macron" ifadesiyle caps yapmıştı.