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  3. İbrahim Kalın'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki: Modern barbarlar
30 Ağustos 2020 Pazar 16:59 | Son Güncelleme:

İbrahim Kalın'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki: Modern barbarlar

İbrahim Kalın'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki: Modern barbarlar
AA

İsveç'in Malmö kentinde Kur'an-ı Kerim yakılması olayı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kendileri gibi olmayan herkesi akılsız, gerici, özgürlük düşmanı olarak yaftalıyorlar. Modern barbarlar ilkellikte sınır tanımıyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki gösterdi.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın ortasında Kur'an-ı Kerim yakıyorlar. Sonra da aklın, bilimin, özgürlüğün, adaletin savunucusu olduklarını iddia ediyorlar. Kendileri gibi olmayan herkesi akılsız, gerici, özgürlük düşmanı olarak yaftalıyorlar. Modern barbarlar ilkellikte sınır tanımıyor." ifadelerini kullandı.

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