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  3. İbrahim Kalın: Tedbir, tercih değil zarurettir

İbrahim Kalın: Tedbir, tercih değil zarurettir

İbrahim Kalın: Tedbir, tercih değil zarurettir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara “Evde kalın” çağrısında bulundu.

Dünyada dün itibariyle vaka sayısının 300 bini, ölümlerin 13 bini aştığını belirten ve salgının hız kaybetmediğini vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:

“Hepimiz çok daha dikkatli olmalıyız. Yaşlılarımızı incitmeden ve kırmadan uyaralım, kurallara birlikte uyalım. Evde kal ve mücadeleye katkı ver. Başka yol yok. Birlikte başaracağız. ‘Bana bir şey olmaz, ben gencim, sağlıklıyım, evde sıkıldık, dışarı çıkalım, herkes evinde, biz çıkabiliriz’ diyenler, kendilerine ve çevrelerindeki insanlara en büyük zararı verebilirler. Tedbir, tercih değil, zarurettir. İhmalin bedeli ağırdır.” 


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