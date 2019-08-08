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İBB'nin yeni kadrosu tanıtıldı

İBB'nin yeni kadrosu tanıtıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB üst yönetimini tanıttı.

İBB'nin yeni yönetimi tanıtıldı. İBB'nin Genel Sekreteri Yavuz Erkut olurken genel sekreter yardımcıları Şengül Altan Arslan, Yeşim Meltem Şişli, İbrahim Orhan Demir, Mehmet Çakılcıoğlu, Murat Kalkanlı, Murat Yazıcı, Turgut Tuncay Önbilgin oldu.

Murat Ongun, Ertan Yıldız ve Yiğit Oğuz Duman başkan danışmanları olurken İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, BELBİM A.Ş'ye Yücel Karadeniz, BELTUR A.Ş'ye Ömer Güçlü Şeneler, BİMTAŞ A.Ş.: Nazım Akkoyunlu, Boğaziçi Yönetim A.Ş'ye Ethem Pişkin, Enerji A.Ş'ye Aslan Değirmenci, Halk Ekmek A.Ş'ye Salih Bekaroğlu, Hamidiye A.Ş ve Güven Su'ya Sertaç Nişli, İSBAK A.Ş'ye Bahaddin Yetkin, İSFALT A.Ş'ye Burak Sırali, İSPARK A.Ş'ye Murat Çakır, İSPER A.Ş'ye Banu Saraçlar, İSTAÇ A.Ş'ye Mustafa Canlı, İstgüven'e Ahmet Can Buğday, İSTON A.Ş'ye Ziya Gökmen Togay, İsttelkom'a Nihat Narin, KİPTAŞ A.Ş'ye Ali Kurt, Kültür A.Ş'ye Serdal Taşkın, Medya A.Ş'ye İpek Elif Atayman, Spor A.Ş'ye İzzet Renay Onur, Şehir Hatları A.Ş'ye Sinem Dedetaş, UGETAM'a İbrahim Edin atandı.

(DHA)

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