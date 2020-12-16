İBB'den zorbalık... Büyükşehir zabıtası bilgi evini bastı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı veto etti. Yargı süreci devam ederken İBB Zabıta ekipleri, bilgievinin kapı kilidini kırarak içeri girdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise İBB tarafından yapılmak istenen keyfi uygulamalara geçit vermeyeceklerini söyledi. Büyükşehir zabıtasının iki gün süren zorbalığına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı son verdi. Savcılık etkinlik merkezindeki yetkinin Başakşehir Belediyesinde olduğunu belirterek, İBB personelinin merkezden polis kontrolünde çıkarılmasına karar verdi.

