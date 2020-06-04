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  3. İBB'den skandal hareket: Beyoğlu Belediyesi'nin maske ve dezenfektan stantlarını söktüler
04 Haziran 2020 Perşembe 15:23 | Son Güncelleme:

İBB'den skandal hareket: Beyoğlu Belediyesi'nin maske ve dezenfektan stantlarını söktüler

İBB'den skandal hareket: Beyoğlu Belediyesi'nin maske ve dezenfektan stantlarını söktüler

İBB ekipleri Beyoğlu Belediyesine ait maske ve dezenfektan stantlarını kaldırdı.

Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan açıklamada "45 günden bu yana toplum sağlığı için istiklal caddesi üzerinde kurduğumuz, maske ve dezenfektan dağıtımı yaptığımız stantlar dün gece İBB ekipleri tarafından zorla sökülmüştür. Tramvay seferleri için engel teşkil ettiği gerekçesi ile daha önce yaptıkları bildirimin gereğini yapmamıza, devam eden tramvay seferlerine engel ve tehlike teşkil etmemesine rağmen stantlarımız iş makineleri ve zabıta ekipleri ile zorla sökülerek götürülmüştür" ifadelerine yer verildi.

İBB ekipleri Beyoğlu Belediyesi'nin maske ve dezenfektan stantlarını kaldırdı
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