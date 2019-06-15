Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İBB'den açıklama: 'Yönetimin kesinlikle zorunlu bir daveti olmamıştır'

İBB'den açıklama: 'Yönetimin kesinlikle zorunlu bir daveti olmamıştır'

İBB'den açıklama: 'Yönetimin kesinlikle zorunlu bir daveti olmamıştır'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları geçtiğimiz gün belediye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sosyal medyada Saraçhane’deki belediye binası önünde yapılan açıklamaya İBB çalışanlarının yönetim tarafından zorunlu olarak çağrıldığı öne sürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu iddialara cevap verdi.

İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama:

"Binlerce İBB çalışanının gönüllü olarak katıldığı çağrı ile ilgili İBB yönetiminin kesinlikle zorunlu bir daveti olmamıştır. Katılan tüm mesai arkadaşlarımız gönüllü olarak katılmıştır. Görseli paylaşılan mailde de çalışanların katılımının gönüllü olduğu belirtilmiştir. İlgili birimin yöneticisinin kendi inisiyatifi ile gönderdiği bu mail soruşturulmaktadır."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İrem Derici'den Murat Boz'a gönderme
Ayça 'Çukur'a düşecek
ABD'li oyuncu en beğendiği Türk restoranını açıkladı
Nuri Alço düğün açıklaması
Sinan Akçıl'a icra takibi başlatıldı
<p>Okulda ve kentin bazı yeşil alanlarında gerçekleştirilen çekimlerde şarkının nakaratında yer alan

Eskişehir´de Öğrenciler ´Sıfır Atık´ İçin Rap Söyledi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Haftanın fotoğrafları (7-13 Haziran- Anadolu Ajansı)

Flamingolar uçuşa hazırlanıyor