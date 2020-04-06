İBB'den 3 kat pahalı lüks dezenfektan

İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart 2020’de dezenfektan alımı için ihale açan İBB ‘doğal afet ve salgın hastalık’ maddesini gerekçe gösterip satın almayı pazarlık usulü İzmir merkezli NHP İlaç Sanayi adlı firmadan gerçekleştirdi. Kayıtlara göre İBB, firmadan litresi 73 TL’den 1 milyon 110 bin TL’lik dezenfektan aldı. İhale kayıtlarının ortaya çıkması üzerine piyasada ortalama litresi 25-30 TL’den satıldığı söylenen dezenfektanın çok pahalıya alındığı yönünde sosyal medyadan tepkiler yükseldi.

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB AK Parti Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer sosyal medya hesabından tepki gösterip “Biz Ümraniye Belediyesi olarak İstanbul Gürpınar İMKB Meslek Lisesi’nden litresi 15 TL’den 4000 litre alarak 60.000 ödüyoruz” mesajı paylaştı. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise Tuncer’e sosyal medya hesabından “İBB’nin ürünü sizinkinden farklı olarak alkolsüzdür. Dünyada Kovid-19 dahil virüs ve bakteri bertarafında en etkili üründür. Araştırırsanız piyasa fiyatının yarısına aldığımızı da görürsünüz. Ümraniyemizi de bu etkili ürünle dezenfekte ediyoruz. İBB halkına kaliteli hizmet sunar” dedi.

FİYATI PİYASANIN ÇOK ÜZERİNDE



Metalürji Mühendisi Mustafa Göktepe ilgili kurumların onayını alan, uygun fiyatlı, içinde alkol barındıran ürünlerin virüslere karşı etkili olacağını belirterek şunları söyledi:

“Bir ürünün biyolojik olarak parçalanabilir ve bitkisel kökenli olması o ürünün çok etkin olduğu anlamına gelmez. Bileşenlerinin oranının yüzde olarak incelenmesi gerekir. Litresi 73 TL olan bitkisel kökenli bir ürünün fiyatının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yerine piyasa koşulları itibarıyla bitkisel olmayan ama etkin olan kaliteli ürünler de kullanılabilir. Bu ürünlerin ise litresi 6 ila 8 USD (40 ila 53 TL) arasında değişiyor.”